Kendrick Lamar part en tournée !

Et il n'y sera pas tout seul...

Depuis la sortie de son album "DAWN", Kendrick est revenu en force et l'a prouvé au monde entier. Meilleur lancement aux États-Unis avec plus de 603 000 exemplaires vendus en première semaine d'exploitation, le projet tant attendu du rappeur n'a pas déçu grand monde et on le comprend.

Avec la participation de Rihanna ou encore U2, Kendrick Lamar nous a dévoilé un projet complet et se prépare à le présenter en live. Du 12 juillet au 6 août prochain, cette tournée de 17 dates intitulée "The Damn Tour" commencera à Phoenix suivie d'un bouquet final à Los Angeles.

Accompagné de Travis Scott et D.R.A.M, King Kendrick prépare une tournée à la hauteur de son projet qu'on aimerait voir débarquer en Europe.

Cependant, si vous êtes sur le continent américain, soyez attentif à la mise en vente des tickets qui s'écouleront certainement très vite. Qui aura l'occasion de le voir ?