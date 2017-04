Deen Burbigo te donne sa recette !

​Quand Deen Burbigo passe derrière les fourneaux…

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour de la promo ! Alors que son album ‘’Grand Cru’’ est sorti dans les bacs il y a un peu plus d’un mois, Deen multiplie les interviews et les apparitions pour pousser son projet au maximum. Et parfois, c’est plutôt insolite !

Comme lors de cette petite vidéo réalisée pour le magazine gastronomique Fricote Magazine, où Deen Burbigo vient donner sa recette de poulet au lait de coco à tous ses fans. On peut voir que le rappeur semble être plutôt à l’aise derrière les fourneaux, et surtout, qu’il a énormément d’humour, comme le montre la petite vanne sur Maïté en train de s’ambiancer sur du Young Thug.

Un bon moment sympathique ! Et bon appétit bien sûr !