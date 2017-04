MGK rassurant après l’abandon de son concert !

​Ouf, Machine Gun Kelly va mieux…

On craignait le pire après le dernier article du site américain TMZ. Machine Gun Kelly avait abandonné la scène plutôt subitement pour une raison qui était d’abord inconnue. Obligé de communiquer devant l’incompréhension des fans venus assister au show, MGK a avoué sur Twitter ressentir une énorme douleur à la poitrine, comme s’il avait été ‘’frappé 65 fois à cet endroit’’.

Il était ensuite revenu sur scène pour finir le shwo, mais avait visiblement toujours très mal à cet endroit, puisqu’il était vouté sur lui-même. Il a toutefois accepté un ‘’remède médicinal’’ de la part d’un fan.

Le rappeur a tenu à mettre les choses au point pour que personne ne s’affole : ‘’Pour ceux qui ont vu le post de TMZ, voici ce qui s’est passé : j’ai eu des petites lésions à la poitrine et aux côtes cette semaine, et pendant notre sixième chanson la nuit dernière j’ai fait un malaise en coulisses et pensé que j’avais une attaque. Ce qu’ils n’ont pas noté, c’est que je suis revenu sur scène pour finir ce show car on est des putains de champions et que c’était mon 27ème anniversaire et rien n’aurait pu me garder éloigné de la scène’’.

On est donc rassurés, le rappeur va mieux ! Il va pouvoir sortir sereinement son album, ‘’Bloom’’, le 12 Mai prochain.