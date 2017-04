Monaco fait l’impasse sur la Coupe de France !

Leonardo Jardim semble offrir une finale sur un plateau au PSG.

L’AS Monaco semble avoir d’autre projet.

Un mois après avoir reçu une claque en finale de la Coupe de la Ligue (4-1), Leonardo Jardim aurait clairement défini le championnat et la Ligue des Champions comme priorité. Il faut dire, ces deux trophées sont plus ‘prestigieux’ mais même si cela n’est pas dans son habitude le coach pense à cette dernière ligne droite cruciale.

En effet, demain les monégasques disputeront leur 56e match de la saison et face à cette accumulation et à une forte utilisation des cadres, les dirigeants et les cadres se seraient mis d’accord sur le fait que la Coupe de France n’est plus une priorité.

« On va utiliser les joueurs qui ont peu joué et ceux de la réserve. On va regarder s’ils sont prêts. »

Mais légalement Monaco doit aligner sur la feuille de match sept joueurs qui ont disputé l’une des deux dernières rencontres officielles, donc ce n’est pas tant sur le papier que les choses dérangent mais c’est au niveau de l’implication du club et de ses répercussions sur l’image de de cette compétition.

Du coup Jean-Pierre Papin a un peu le 'seum'.

« Je suis déçu, mais je comprends. En tant que président de la compétition, j'aimerais que la meilleure équipe soit alignée, mais je comprends Jardim, qui a de très bonnes raisons. Sa décision enlève de l'attrait au match, mais les joueurs ne sont pas des machines. On arrive à des stades de la compétition très élevés et Monaco n'a pas l'effectif pour tout jouer. A un moment, il faut choisir. »

Qu'en pensez-vous ?