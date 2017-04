Le retour de Will Smith et Jazzy Jeff !

​Aïe aïe aïe !

Dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince, vous vous en souvenez ? Pour les plus jeunes d’entre vous, c’est probablement un des duos les plus funkys de l’Histoire du rap, composé de Will Smith et de Jazzy Jeff, qui a fait dansé tous les scarlas des années 80 et 90. On les a également retrouvés tous les deux dans la cultissime série ‘’Le Prince de Bel Air’’.

Bonne nouvelle pour les fans de la série un peu nostalgiques, le duo va se reformer sur scène ! C’est ce qu’a affirmé hier Will Smith sur son compte Facebook, en publiant une petite vidéo rétrospective, annonçant deux dates en Europe, en Croatie et aux Royaume-Unis, le 26 et 27 août prochain.

Le message accompagnant la vidéo, ‘’ First two shows are locked!! Y’all ready?!’’, semble indiquer que d’autres dates sont en négociation. On vous donne plus d’informations dès qu’on les a !