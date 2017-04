Lacrim décroche le platine !

​Lacrim a pété les scores…

Lacrim a fait pété tous les scores en 2017. En France, il a réalisé tout simplement le meilleur démarrage de l’année en musique, que ce soit en ventes ou en streaming. Grâce à ça, il vient de dépasser la barre symbolique des 100.000 albums vendus, lui octroyant immédiatement la certification disque de platine !

Une récompense gagnée en seulement 3 semaines après la sortie de ‘’Force & Honneur’’. Numéro 1 des charts depuis 3 semaines, on voit mal qui pourrait venir le détrôner, lui qui est absolument partout. Quoique, d’ici quelques jours sortent l’album de Damso, et, surtout, l’album de SCH. L’élève a-t-il réussi à dépasser le maître ? Rendez-vous dans quelques jours ! En attendant, on adresse toute snos félicitations à Lacrim, et on en profite pour vous remettre le lien vers son interview!