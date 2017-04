Bonne nouvelle pour Dosseh !

​Dosseh aka Yuri est désormais décoré !

L’année dernière, Dosseh a fait une grosse percée dans le game grâce à son album ‘’Yuri’’. Le MC, déjà connu des spécialistes du rap français, s’était ouvert au grand public via des singles comme ‘’Infréquentables’’ ou encore ‘’Myah Bay’’, qui ont été deux grosses réussites commerciales.

Ca y est, le MC a désormais acquis la récompense qu’il mérite, lui qui charbonne dans le game depuis déjà plus 15 ans (les vrais l’avaient déjà remarqué sur un featuring avec Sinik, ‘’Urbaine Poésie’’, en 2004), et même peut-être beaucoup plus longtemps, puisqu’il est le petit frère de Pit Baccardi, ex-star du game francophone.

C’est donc logiquement qu’un disque d’or lui a été attribué aujourd’hui, lui qui vient d’atteindre les 50 000 ventes pour un album sorti en novembre dernier. Le MC va donc pouvoir ré-embrayer sur la suite, espérons pour lui qu’elle marche encore mieux !