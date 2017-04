Fianso a de gros ennuis !

​Le blocage d’autoroute est un sport sévèrement réprimé…

On vous annonçait en fin de semaine dernière la mise en garde à vue du rappeur Sofiane et de quelques membres de son équipe, par les CRS du Nord de l’île de France, à la suite du blocage de l’autoroute A3 aux alentours d’Aulnay-sous-Bois pour le clip de ‘’Toka’’.

Les chefs d’accusation d’entrave à la circulation et d’utilisation de fausses plaques d’immatriculation nt été retenus, le permis de Sofiane aurait été suspendu, et l’équipe va devoir se présenter le 13 juin au tribunal de Bobigny pour répondre de tout ça.

En attendant, ils sont placés sous contrôle judiciaire et devront se présenter régulièrement à la police. Une manière plutôt dissuasive de mettre en garde les jeunes rappeurs en quête de buzz qui voudraient imiter Fianso. On lui souhaite tout de même bon courage, à lui et à son équipe, pour ce procès à venir, lui qui va devoir sortir un album et faire sa promo alors qu'il est sous contrôle judiciaire.