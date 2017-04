Il mange un vinyle à cause de Kendrick !

​Ne faites pas ça chez vous…

Quand on vous dit que la musique peut rendre fou… Pire, il paraît que la folie de Kendrick Lamar est transmissible par l’écoute d’un simple album ! La preuve ? C’est ce fan que Kendrick a ‘’obligé’’ à manger un vinyle.

Revenons quelques jours en arrière : alors que ‘’Damn’’, quatrième projet solo du rappeur de Compton, vient de sortir, les plus folles rumeurs enflamment Internet, lancées par l’un des producteurs de Kendrick. Ces rumeurs annoncent la sortie d’un nouveau projet de K.Dot dans la foulée, s’appuyant sur une foule d’indices plus farfelus les uns que les autres, on apprend même que cet album devrait s’appeler ‘’Nation’’ (‘’Damn-Nation’’, vous l’avez ?), qu’il sortira deux jours après ‘’Damn’’, que la cover serait bleue, etc etc

Bref, le Web s’emballe complètement, au point que certains fassent des paris complètement fous sur la sortie ou non de cet album supposé, qui n’est finalement jamais sorti, et ne sortira jamais.

Résultat : on vous laisse admirer cet utilisateur de Reddit, qui a donc englouti ‘’Good Kid Mad City’’ en vinyle, pour ensuite nous livrer cette info : ça a le goût du gravier. Manger des CD ou connaître le goût du gravier, on ne sait finalement pas ce qui est le pire…