Future croule sous les récompenses !

​Plus décoré qu’un sapin de Noël…

Future est l’homme de ce début d’année 2017. Deux albums en une semaine, des hits à tour de bras, et notamment ‘’Mask Off’’ qui est véritablement devenu un hymne, une paire de chaussures avec Reebok, des records qui pleuvent : le rappeur d’Atlanta est au sommet du game.

Et comme si ça n’était pas suffisant, le temps des récompenses est arrivé pour le MC. Lui qui a travaillé comme un acharné pour pouvoir sortir ses deux albums en si peu de temps, reçoit enfin toute la reconnaissance qu’il mérite pour ses projets.

Le rappeur a fait un peu d’egotrip sur son compte Twitter, à l’américaine : ‘’Hmm certifié platine tous les jours’’. Et en effet, il n’en est pas loin : 7 certifications pour lui rien que sur le mois d’avril. Et notamment le platine pour ‘’Mask Off’’, décroché facilement pour ce tube, ainsi que pour ‘’Used to This’’.

Le rappeur est également récompensé pour ‘’Low Life’’ (triple platine), ‘’Honest’’ et ‘’Pluto’’ (or). Bref, on ne sait pas bien où le rappeur va pouvoir ranger toutes ses récompenses. Félicitations à lui !