Jay-Z veut aider Lil Wayne !

​Un peu de respect dans ce game de voleurs…

Il y a quelques semaines, Lil Wayne n’était pas au top de sa forme. Il semblait perdu, alors qu’il affirmait ne pas connaître Donald Trump ni le mouvement Black Lives Matter. Il avait même annoncé sa retraite. Finalement, il s’avère que Weezy est progressivement en train de remonter la pente après sa dépression.

Il est aujourd’hui sur plein de nouveaux projets, notamment une radio, mais est toujours embourbé dans ses démêlés judiciaires et financiers avec Birdman, le patron de son ancien label. Pour relancer sa carrière, le MC de la Nouvelle-Orléans avait donc besoin d’un petit coup de pouce, et c’est Jay-Z qui a décdié de l’aider en le faisant signer sur son label, Roc Nation. Récemment en interview, Lil Wayne sa parlé du respect mutuel entre lui-même et Hov’.

‘’Jay-Z est juste un bon gars. C’est simplement ça, amicalement, il m’a dit : ‘’Je veux juste t’aider mec, de n’importe quelle manière possible’’. C’est tout, et maintenant, il veut juste m’aider de toutes les manières possibles, c'est simplement ça’’.

Au sujet de sa séparation difficile avec Cash Money Records (Birdman a toujours des droits sur les prochains projets de Lil Wayne), Weezy affirme : ‘’On n’a pas encore réglé ça. Mais je veux vraiment dire que jay-Z est un bon gars, il veut juste m’aider, donc il va faire de son mieux’’.

On espère revoir Lil Wayne en forme très vite ! Et vous ?