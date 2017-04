Le texto fou de la mère de Kendrick !

​La mère est visiblement aussi folle que lui, dans le bon sens du terme !

On se demande parfois d’où vient la folie qui habite certains rappeurs. Pour Kendrick Lamar, on se demandait d’où venait toute cette inspiration, toute cette énergie pour arriver à chaque fois à sortir un projet pas du tout dans les tendances actuelles, mais qui conquis finalement tout le monde.

On a désormais la réponse : cette folie, ça vient de sa mère. Une mère qui a l’air aussi énergique et perchée que son fils, comme en témoigne le SMS qu’elle a envoyé à son fils pour le féliciter, et que le rappeur a décidé de partager sur les réseaux sociaux. Dans le message, elle fait référence au second projet de Kendrick (‘’Good Kid Maad City’’) dans lequel les parents de K.Dot jouent un rôle très important, puisqu’ils sont présents presque entre chaque morceaux.

‘’Oh mon Dieu. Ce CD est de la bombe. Tu aurais dû mettre ton père et moi sur celui là aussi. C'est ton meilleur album pour moi, sans déconner.

Ton père dit que tu as l'air en stress sur la pochette lol, je lui ai dit "renoi, c'est le but, on l'a toujours stressé." Mais depuis que tu es un petit garçon tu as toujours beaucoup pensé aux choses. Mais tu dis quoi : un renoi sait rendre ça sexy ?

Mon garçon tu pourrais faire rire un chien. Le petit Ken Ken Milli s'éclate dessus. Il est si faible. lolol L'album c'est de la bombe bombe bombe bombe !

J'ai raté le stream de Coachella. Les gens disent que tu flottais dans l'air ??!! Tes fans ne lâchent rien ! Je les adore.’’

Un SMS qui a même étonné le rappeur, qui a répondu : ‘’ Tu t'es enflammée sur les emoji. Qui t'a appris ? lol ‘’

On espère que sa mère continuera d’avoir autant de flow ! Bientôt le featuring Mère / Fils ?