Bientôt une mixtape de Kalash Criminel !

​Kalash Criminel est retourné au charbon…

Le rappeur masqué du 93 a décidé de passer la seconde, en tentant de confirmer son excellent début de carrière avec un nouveau projet nommé ‘’Oyoki’’. Kalash Criminel a pu bénéficier d’une très grosse exposition, notamment dans des featurings qui ont véritablement retourné la street (93 Empire avec Fianso notamment, ou Arrêt du Cœur avec Kaaris), au point qu’il fait partie désormais des nouvelles têtes que tout le monde attend au tournant.

Un virage jamais facile à négocier dans la carrière d’un rappeur, surtout quand les premières apparitions ont été aussi acclamées par le public. Véritable phénomène, notamment sur scène, l’albinos masqué du 93 a rapidement conquis les rues de l’hexagone grâce à ses bangers toujours plus énervés.

Depuis, son buzz ne cesse de monter, au point qu’on l’annonce en featuring avec Keblack, ou encore qu’il devienne un des rares rappeurs français mis en avant par Beats By Dre. C’est donc l’heure de la confirmation pour le rappeur de Sevran, et on a déjà une date de sortie pour ce deuxième projet ! Cette date, c’est le 19 mai, et on est très impatients de découvrir à quoi ce projet pourrait bien ressembler. Et vous ?