Lionel Messi ne laisse même pas lécher l'assiette.

Que le reste se partage la miette.

Trois ans qu’il n’avait plus marqué face au Real Madrid.

Dans le cadre de la 33e journée de Liga, le Real Madrid recevait le FC Barcelone pour un clasico très important pour la course au titre. Un match qui aura tenu toutes ses promesses puisqu'au coup d'envoi 22 étoiles étaient présentes sur la pelouse. Et pour ce rendez-vous, Lionel Messi a une nouvelle fois montré qu'il y a lui et les autres.

« C'est le meilleur joueur de l'histoire, il a marqué 500 buts avec le Barça. Le club est incroyable depuis plusieurs années mais le mérite revient aussi à Messi ».

Ce sont les mots de Luis Enrique, son coach.

Malgré le traitement particulier, rien ne pouvait l’arrêter, même les fautes. En plus d’offrir la victoire à la dernière seconde à son équipe, l’argentin a atteint la barre ahurissante des 500 buts en matchs officiels sous le maillot Blaugrana. Nous vous proposons de découvrir la prestation XXL du quintuple Ballon d’Or.

So who's the best ?