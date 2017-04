Un docu-série sur Death Row en préparation !

​Ça va être très chaud !

Décidemment, le rap à la télé à la cote en ce moment ! Entre l’incroyable série ‘’The Get Down’’, le succès d’Empire et aussi d’Atlanta, on peut dire que le rap s’est désormais infiltré partout. La chaîne Black Entertainment Television (qui revendique le fait de s’adresser aux minorités afro-américaines), aux USA, a décidé de produire sa propre série sur le game.

Et le sujet s’annonce le plus gangsta possible ! En effet, le docu-série s’intéressera au label Death Row Records, le label mythique fondé par Dr.Dre, Suge Knight et Dick Griffey. Un label qui a toujours alimenté la mythologie du hip hop, entre succès internationaux incroyables, et tractations douteuses réglées à la batte de base-ball voire au 9mm.

La série s’appellera Death Row Chronicles, et elle reviendra sur les réussites et les échecs du label, entre Tupac, Kurupt, Snoop Dogg, et les coups de sang de Suge Knight, ou encore le départ fracassant de Dre et l’assassinat du ‘Pac. Rappelons que le label brassait plus de 250 millions de dollars en 1996, 4 ans après sa création.

Une série qui va sentir très fort le rap, donc ! Qu’en pensez-vous ?