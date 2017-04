Un clasico qui a tenu toutes ses promesses...

Lionel Messi et sa bande ont pris trois points très très importants...

Dans le cadre de la 33e journée de Liga, le Real Madrid recevait le FC Barcelone pour le 233e clasico de l’histoire. Le match aura tenu toutes ses promesses avec 22 étoiles au coup d’envoi, seul absent Neymar (suspendu). Un clasico alléchant, donc, avec un Lionel Messi assoiffé. Eliminé en Ligue des Champions face à la Juventus Turin, le FC Barcelone n’avait plus le choix et se devait de prendre ces trois points précieux pour la course au titre. Malgré une entame de match difficile et une ouverture du core de Casemiro à la 28e minute, les hommes de Luis Enrique n’ont rien lâché. D’ailleurs Casemiro aurait pu se voir offrir un carton rouge à la 12e minute avec un tacle par derrière sur le génie argentin, résultat carton jaune (très orangé). Keylor Navas a permis à son équipe de tenir le score jusqu’à ce qu’à la 33e minute et l’éclair de génie de la pulga. Messi vient de signer son 499e but sous le maillot Blaugrana. Progressivement les catalans sont parvenus à prendre l’avantage grâce à une frappe, en dehors de la surface, du pied gauche de Rakitic qui vient se loger dans la lucarne. A ce moment du match, les attaques ont clairement pris le dessus sur les défenses, les deux équipes ont eu de grosses opportunités. A la 77e minutes, Sergio Ramos s’est fait expulser (injustement selon lui) pour un attentat sur… Lionel Messi encore une fois.

Les entrées de James Rodriguez et de Marco Asensio ont permis aux madrilènes de trouver un nouveau souffle. D’ailleurs le colombien a égalisé en toute fin de match, à la 87e minute. A ce moment du match, nous nous sommes tous dit que la soirée se soldera sur un nul mais Leo Messi avait d’autres projets.

En effet, le quintuple Ballon d’Or a décidé de crucifier les hommes de Zinedine Zidane et plaçant un petit enroulé du côté droit de Navas, sur un centre en retrait de Jordi Alba. Le numéro 10 barcelonais vient de marquer son 500e but sous le maillot blaugrana au Santiago Barnabéu. (Trois ans qu’il n’avait plus marqué face au Real Madrid.) Bilan : 50 matchs cette saison, 50 buts, 21 passes décisives et directement impliqué dans 71 buts.

Score final, 2-3 et le suspense est relancé. Grâce à cette victoire à la dernière seconde, les catalans reviennent à égalité avec le Real Madrid qui compte un match en retard contre le Celta Vigo.

Nous vous proposons de découvrir le résumé de la rencontre.

Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse après la victoire ô combien importante pour lui et ses joueurs.

« Nous avions besoin de cette victoire, il y a eu beaucoup d'occasions de chaque côté. C'est un grand jour pour tous les supporters »

« C'est le meilleur joueur de l'histoire, il a marqué 500 buts avec le Barça. Le club est incroyable depuis plusieurs années mais le mérite revient aussi à Messi ».

C’est également la première fois que Zinedine Zidane a été mis en échec par son principal rival espagnol.