Le film sur Tupac sortira en France !

​Tout de suite, on se sent mieux !

Le film est sur toutes les lèvres au fur et à mesure que la date de sortie, le 16 juin prochain, approche à grands pas ! Et le sujet qui faisait débat, dans un de nos précédents articles auquel vous avez beaucoup réagi, c’était le fait que le film sur la vie de Tupac ne sortirait pas en France, faute de producteurs.

Et bien, vous avez peut-être été entendus ! Après le véritable tollé provoqué par l’annonce de la non-diffusion, il s’avère que Morgan Creek, un des principaux producteurs du film, a déclaré ce week-end qu’il était sur le point de signer un deal avec une maison de production française : ‘’Nous allons conclure un accord au cours des 2 prochaines semaines’’ !

On n’a pas plus d’informations, il nous manque notamment le nom du diffuseur, mais cette annonce est très rassurante, d’autant plus que le film est très attendu en France, qui reste un des pays où l’on consomme le plus de rap.

Nous sommes très heureux que les producteurs aient entendu toutes vos protestations, et on vous donne rendez-vous dans les salles obscures pour la sortie de ‘’All Eyez On Me’’, le 16 juin prochain ! Et d’ici là, sur le site Generations.fr dès qu’on a plus d’infos !