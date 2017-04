Jok'air distribue des casquettes à volonté !

​Jok’air est quelqu’un de généreux !

Jok’air est décidemment là où on ne l’attend pas en ce moment. Après avoir provoqué la surprise en apparaissant sur le plateau de l’émission télé de Daphné Burki, le voilà qui remet ça, en se pointant cette fois-ci devant un lycée, l’établissement Saint-Jean de Passy, pour y distribuer… des casquettes !

Tel un politicien en campagne, le MC est à la conquête de la jeunesse, puisqu’il a décidé d’offrir des casquettes La Dictature à tous les jeunes venus le rencontrer. Un geste très sympa, et un beau coup de comm bien maitrisé. De plus, il annonce à la fin de la vidéo que ce lycée ne sera pas le seul ! Après la tournée des prisons de Lacrim, c’est à Jok’air de faire la tournée des lycées d’île de France, et vous n’êtes donc pas à l’abri de voir l’artiste débarquer à la sortie de votre bahut avec un sac de casquettes. On compte sur vous pour l’accueillir comme il se doit!