Niska tombe sous le charme d'Astrid Nelsia !

Celle qui collectionne les rappeurs vient d'attraper Niska.

Le site touristique le plus visité des rappeurs vient de trouver sa nouvelle proie…

Niska est chaud plus que jamais ! Après nous avoir fait courir avec "BOC" et avoir fait monter la pression avec extraits plus puissants les uns que les autres, le rappeur vient de nous dévoiler l'actrice de son prochain clip.

En effet, d'après le site Public.fr, on découvre que la star de télé réalité sera l'actrice principale du prochain clip de Niska. Vous aurez la chance de découvrir la star des "Princes de l'amour" et uniquement elle en maillot de bain.

On vous laisse découvrir les clichés du tournage dont le visuel prévu s'annonce très hot !