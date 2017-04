Quand Thiago Silva a fait pleurer Kylian Mbappé !

Le jeune attaquant aurait très mal vécu son duel face au parisien.

Kylian Mbappé est la nouvelle pépite de l’hexagone. Considéré comme le plus grand espoir du football français, il attire toute la lumière depuis quelques temps.

Mais Danijel Subasic a révélé au média croate ’24 Sata’, que le jeune joueur de 18 ans aurait très mal vécu le traitement que lui a réservé Thiago Silva, lors de la finale de la Coupe de la Ligue.

« En finale de la Coupe de la Ligue, nous avons perdu 4-1 face au PSG et Thiago Silva a marqué Mbappe de la première à la dernière minute. Il l'a taclé durement. On pouvait voir qu'il avait décidé de le prendre en individuel et voulait ruiner sa confiance. Dans le vestiaire, Mbappe était triste, il a presque pleuré. Il était vraiment mal. J'étais presque désolé pour lui, du coup je l'ai soutenu et lui ai dit que c'était normal parce qu'il avait montré combien il était fort. Tout le monde le marquera de cette manière à l’avenir. »

D’ailleurs Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à offrir 90 millions d’euros à Dmitri Rybolovlev pour lui arracher son prodige.