Tout sur l’album de Lil Yachty !

Featuring, cover, date… On vous révèle tout sur ce nouvel album de Lil Yachty.

Lil Yachty a tout explosé l’année dernière avec son hit ‘’Broccoli’’, faisant tomber les récompenses, alors même qu’il était un quasi inconnu il y a deux ans. Fort de ce succès, le MC d’Atlanta a décider d’embrayer rapidement, pour continuer à agrandir sa fan-base et la fidéliser.

Il a donc annoncé la sortie d’un nouvel album sur son compte Twitter, le 26 mai prochain. Mais ce n’est pas tout ! Il a également dévoilé la tracklist et la cover de l’album. Sur le projet, on retrouve l’énorme connexion avec Migos, ‘’Peek a Boo’’, ainsi qu’un featuring avec YG mais aussi Diplo.

Au niveau des thèmes, le nom de l’album sera ‘’Teenage Emotions’’, et le rappeur a donc logiquement décidé de parler de son adolescence et de ‘’tous les aspects de l’adolescence : les doutes les joies, les tristesses’’ à travers les 21 titres de son album. On a hâte de voir ce que ça va donner ! Et vous ?