Kery James annonce un nouvel album commun avec Youssoupha et Médine !

Attendu depuis 2013, le projet "La Ligue" arrive.

Lors de la sortie de l'album "Dernier MC" en 2013, Kery James a annoncé vouloir faire un album commun avec ses compères Médine et Youssoupha qu'on a pu découvrir réunis sur le morceau "Contre Nous".

À la sortie de ce titre, le rappeur du 91 s'est confié sur son avenir : "Après l'album Dernier MC, il y aura une tournée, avec un Bercy au mois de novembre 2013. Après cette date, j'enchaînerai avec un autre album solo, qui devrait sortir en juin 2014. Et ensuite, il y aura l'album avec Médine, Youssoupha et moi : celui de la Ligue."

Un projet attendu depuis pratiquement quatre ans qui est toujours d'actualité et qui se concrétise petit à petit d'après une nouvelle révélation de Kery James : "On s'est vu tous les trois à la fin du mois de mars à ce sujet. Ce sera un album avec une tournée derrière. Pas de dates prévues pour le moment."

On attend d'en savoir davantage avec impatience, mais dans tous les cas le projet verra bel et bien le jour. En attendant, on vous laisse revoir leur titre commun "Contre nous".