José Mourinho donne son sentiment sur le quart de finale.

Il s'est dit également impressionné par la mentalité de deux de ses joueurs.

Manchester United a eu très chaud. Les red devils ont eu besoin de 210 minutes pour venir à bout d’une équipe d’Anderlecht qui avait la dalle. Cela faisait 28 ans que le club de la banlieue bruxelloise n’a pas senti le parfum du dernier carré européen. Les anglais sont donc en demi-finale de la Ligue Europa, dans la dernière compétition européenne qui ne figure pas à leur palmarès et pour José Mourinho cela représente sa dixième demi-finale européenne. Après la rencontre, le coach a reconnu que son équipe s’est faite bouger par la formation belge.

« Nous avons eu 17 tirs dont 10 cadrés, ou quelque chose comme ça. On peut regarder les chiffres et penser que nous avons complètement dominé, mais ce n'est pas le cas. Quand nous avons ajouté un milieu, alors nous avons commencé à contrôler le match. C'était un risque, mais à 1-1, il fallait marquer. Nous donnerons tout pour l'Europa League quand il ne sera plus mathématiquement possible de se qualifier avec la Premier League. Mais c'est un trophée important et nous devons continuer à avancer. Aujourd'hui, nous avons pu voir à quel point c'est dur. Nous ne nous attendons à rien de facile en demi-finale. »

Habitué à critiquer Luke Shaw durant la saison, le manager portugais a tenu le complimenter cette fois.

« Je fais toujours confiance aux joueurs dotés d'une grosse mentalité. Toujours. Luke Shaw a fait quelque chose de nouveau aujourd'hui. J'apprécie. »

Rashford a eu le droit à son compliment.

« Il y a les aspects techniques. Mais la mentalité est la raison pour laquelle j'ai gardé Marcus dans l'équipe tout le temps. C'était un match difficile, je suis fatigué. Mais j'imagine que les joueurs le sont plus que moi. »

Il a également été très élogieux envers les supporters qui ont encouragé leur équipe durant 120 minutes.

« Les supporters étaient fantastiques. Ils ont poussé leur équipe pendant deux heures de jeu. Quand leur équipe était bien dans le match, ils l’encourageaient, tout comme dans les moments plus compliqués.

Anderlecht a très bien joué et j’ai beaucoup de respect pour les fans qui ont voyagé jusqu’ici pour supporter cette équipe. C’est une belle façon de quitter la compétition, la tête haute. Ils se sont battus jusqu’à la fin. Je leur souhaite un bon parcours dans la compétition belge. »