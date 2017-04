Le film sur Tupac ne sera pas diffusé en France !

La mauvaise nouvelle de l'année...

On vous en parle depuis des mois, l'un des films les plus attendus de 2017 est sans aucun doute celui-là. Intitulé "All Eyez On Me", ce biopic retracera la vie de cette légende du rap et de son parcours hors du commun ayant influencé des générations entières.

Alors que nous devions le découvrir le 16 juin prochain (date d'anniversaire du rappeur) dans toutes les salles obscures de France, une très mauvaise nouvelle vient de tomber ! En effet, selon le site "2paclegacy.fr" qui a contacté l'un des producteurs du film du nom de Morgan Creek, le film sur Tupac Shakur ne sera pas disponible en France pour faute de distributeurs.

Alors que la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas et bien évidemment les États-Unis auront la chance de découvrir ce film évènement le 16 juin prochain, l'hexagone devra prendre son mal en patience et espérer qu'un distributeur devienne enfin intéressé par le projet.