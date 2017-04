Quand Depay fête la qualification dans un bar à Lyon !

L'attaquant en devient complètement fou...

Memphis Depay n’est pas qualifié pour disputer la Ligue Europa avec l’Olympique Lyonnais, puisque les Gones ont déjà joué cette compétition avec Manchester United cette saison. Du coup plutôt que de suivre son équipe, il a décidé de rester à Lyon pour suivre le match.

C’est via son compte Instagram que l’attaquant néerlandais a partagé une vidéo devenu virale dans l’hexagone ce matin.

On le voit, dans un bar à Lyon, célébrer la qualification de son équipe pour les demi-finales de Ligue Europa en sautant de joie avec des supporters venus également regarder la rencontre. Les lyonnais nous ont fait vivre un match incroyable et chargé d’émotions, nous comprenons totalement la joie de Memphis après la séance de tirs au but.

Félicitations aux lyonnais...