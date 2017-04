Fianso en garde à vue !

​Sofiane n’a pas fini de payer son clip sur l’autoroute…

C’était presque annoncé, tout le monde s’en doutait depuis que le clip de ‘’Toka’’ est sorti. Cette fois, c’est officiel, Sofiane a été placé en garde à vue ce jeudi 20 avril dans les locaux de la Compagnie Républicaine de Sécurité autoroutière Nord Ile-de-France (source : Le Parisien).

La cause est évidemment le blocage de l’autoroute A3 près d’Aulnay, le 6 avril dernier. Trois autres personnes seraient également auditionnées par les forces de l’ordre, puisqu’elles auraient elles aussi été présentes sur le tournage, toujours selon Le Parisien.

On ne sait pas exactement ce que le rappeur risque, mais selon les textes, le fait de placer volontairement des objets pour entraver la circulation publique peut être puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende, mais ce sont bien entendu les peines maximums. On espère tout de même que la justice ne va pas être trop sévère, car Sofiane a un album à sortir le 12 Mai prochain.