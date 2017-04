Un film sur Roc-a-Fella, le label de Jay-z !

​Le film est déjà en route, mais verra-t-il le jour ?

Roc-a-Fella est un des labels qui ont fait l’Histoire de la musique rap aux Etats-Unis, puisqu’il a vu passer, entre autres, Kanye West, Cam’Ron, ou encore Beanie Sigel pour ne citer qu’eux. C’est surtout le label cofondé par Jay-Z, Damon Dash et Kareem Burke, qui est petit à petit devenu un véritable empire de l’industrie musicale.

Damon Dash a précisé au magazine Hip Hop Motivation que le projet était ‘’actuellement en plein développement, et ça n’a rien à voir avec ce que les gens pourraient s’imaginer. On va se concentrer sur ce que les gens n’ont pas vu. En fait, vous n’avez aucune idée de ce dont je vais vous montrer. Pourquoi est-ce que j’irais transposer à l’écran ce que tout le monde a déjà vu ? Je veux me concentrer sur ce que personne ne sait’’.

Un exposé alléchant, mais du coup, cela soulève un problème : les rapports entre Damon Dash et Jay-Z ne sont au beau fixe en ce moment. Il avait notamment accusé Jay-Z et Beyoncé d’être des lâches. Il est donc possible que Jay-Z ne voit pas d’un bon œil un film qui dévoilerait la face cachée de sa réussite, notamment du point de vue d’un homme avec qui il est en froid.

