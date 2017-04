Kylie Jenner et Travis Scott en couple ?

​C’est Tyga qui va être jaloux…

Apparemment, Kylie Jenner, pour les rappeurs US, est la fille que tout le monde veut choper. Tyga l’a eue en premier, et depuis qu’ils ont rompu, on a l’impression que tout le monde est sur le dossier. Il faut dire aussi que la belle prend son temps pour choisir un nouveau compagnon…

Cette fois, c’est Travis Scott qui a succombé, lui-même étant un des grands séducteurs du game US. Après Rihanna, puis Kendall Jenner, c’est au tour de la petite sœur, Kylie, de s’afficher avec le rappeur.

Le site américain MediaTakeOut affirme les avoir surpris en plein flirt, mais n’a fourni aucunes preuves. Ils auraient également diné ensemble et assisté à la soirée de la marque Moschino. Tout ce qu’on a, c’est une photo tirée du compte Instagram de Kylie Jenner où on la voit assise sur le rappeur / producteur Travis Scott.