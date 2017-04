Chris Brown annonce le mois de sortie de son documentaire !

"Welcome To My Life" arrive à grands pas.

En décembre dernier, Chris Brown a dévoilé la bande-annonce d'un documentaire à venir intitulé "Welcome To My Life". Comme le dit le titre, ce documentaire retracera l'immense carrière de cet artiste aussi fou que talentueux.

De sa voix, de son charme et de ses pas de danse, l'artiste a fait bouger des générations et a créé l'émeute à chaque représentation. Validé par les plus grands tels que Jamie Foxx, Usher, DJ Khaled, Jennifer Lopez ou encore Rita Ora qu'on découvre dans le teaser, Chris Brown fait partie des légendes qu'on aime le personnage...ou non !

Qui dit légende dit documentaire qui sera d'ailleurs disponible en juin si on en croit l'Instagram du chanteur virulent.