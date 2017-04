Lartiste est un chanteur en or !

​Lartiste s’impose de plus en plus comme un incontournable du rap français.

Lartiste continue sa conquête des charts français. L’homme qui a fait danser toutes les chichas de France, mais aussi celles du Maroc et d’ailleurs, a une place de plus en plus importante dans le paysage musical. Il a d’ailleurs commencé à lancer son propre label, avec notamment le groupe prometteur Bad Mafia.

Pour tous ses efforts, Lartiste vient d’être récompensé par un disque d’or, pour son dernier album, ‘’Clandestino’’. Un album très bien produit, porté par le hit ‘’Choclat’’ en featuring avec Awa Imani, qui a atteint les 32 millions de vues sur Youtube.

Un bon score donc, pour un album sorti en décembre dernier. On attend de voir maintenant comment il va embrayer pour la suite, lui qui avait déjà exprimé sa volonté de se mettre un peu en retrait de la musique. Peut-être pour se concentrer se la production de nouveaux artistes ?