Quand Flo Rida renie son sang !

Honteux lorsqu'on connait l'histoire…

En décembre 2015, une jeune femme du nom d'Alexis Adams a fait la rencontre de Flo Rida mais ont commencé à se voir plus sérieusement à la mi-janvier 2016. Sept mois plus tard, Alexis Adams accouche d'un garçon nommé Zohar Paxton et fils de Flo Rida.

Cependant, le bébé âgé de sept mois à ce jour et résidant à New-York avec sa maman n'a jamais été reconnu par le rappeur malgré le fait qu'un test de paternité en décembre 2016 a montré qu'il est effectivement le père à 99.99 %.

Flo Rida ne désire pas être dans la vie de l'enfant et ne donne aucune aide à la famille alors que le petit Zohar Paxton est atteint d'une anomalie neurologique sévère nommée hydrocéphalie.

Ce jeune garçon ayant de l'eau dans le cerveau doit recevoir un traitement important, mais surtout très chère. La jeune maman a dû mal à couvrir les frais médicaux et aimerait que le père aide son fils notamment lorsqu'on connait sa fortune.

Alexis Adams a donc fait appel à une cour de justice afin d'obtenir des aides, on attend maintenant d'entendre la version de Flo Rida qui risque d'être surprenante mais surtout ridicule...