Quand Xzibit fume tellement qu’il fait évacuer l’hôtel !

​Xzibit vous souhaite un joyeux 420!

Vous ne le savez peut-être pas, mais Snoop et son équipe ont sorti un film, aujourd’hui même, jour de la fumette. Ce film s’appelle ‘’Grow House’’, il raconte l’histoire de Pat et Darius qui ont besoin d’argent et décident de faire pousser de la weed, avant de se rendre compte qu’ils savent en fumer mais pas du tout la faire pousser.

Une histoire qui promet encore un beau ‘’Buddy Movie’’ à l’américaine dans le style de ‘’How High’’ ou ‘’Pineapple Express’’. L’équipe de Snoop, accompagnée de quelques stars invitées dans le film, dont Xzibit, est donc actuellement en tournée promotionnelle pour la sortie de ce film.

Alors que tout l’équipe était à l’hôtel W de Los Angeles pour la promo (sauf Snoop Dogg, absent), Xzibit et les autres invités ont décidé de s’allumer un bon join, puis un autre et ainsi de suite, au point de faire tellement de fumée qu’ils ont déclenché l’alarme incendie de l’hôtel, provoquant ainsi son évacuation.

Une belle manière de faire la promo pour un film sur la weed, non ?