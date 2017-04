Terrible nouvelle pour PNL!

​La sentence est tombée pour le groupe PNL!

On espérait que ça allait s’améliorer, mais on sentait bien que la situation était compliquée… Aujourd’hui, après plusieurs jours de négociations avec les autorités frontalières américaines, la sentence est tombée : le groupe PNL ne pourra pas se produire au festival de Coachella.

Les deux frères du 91 ont communiqué sur leur compte Facebook à ce sujet, en affirmant qu’ils avaient essayé de négocier avec les organisateurs du festival pour que N.O.S puisse chanter sur scène pendant qu’Ademo serait retransmis en direct sur les écrans. Malheureusement, les organisateurs ont décliné l’idée, forçant PNL à annuler purement et simplement leur performance.

On rappelle qu’Ademo n’avait pas pu passer la frontière, très probablement à cause de son casier judiciaire. On est bien entendu solidaires des deux frères qui étaient très heureux d’avoir réussi à faire traverser l’Atlantique à leur musique.

Et vous, qu'en pensez-vous?