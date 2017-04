La Juventus a une défense imbattable.

Et ce n'est pas Messi, Suarez et Neymar qui diront le contraire...

Les hommes de Massimiliano Allegri ont retrouvé, hier soir, les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à une défense ‘imbougeable’ ! A tel point qu’ils n’ont pas encaissé le moindre but lors de cette double confrontation face au FC Barcelone.

Les Bianconeri sont imbattables derrière, Porto a pu en faire les frais lors du tour précédent. Mais ce qui est incroyable, c’est le nombre de minutes écoulées sans que les champions en titre d’Italie n’encaisse le moindre but. Un total qui s’élève à 531 minutes et si l’on devait prendre les buts inscrits dans le jeu, cela avoisinerait les 900 minutes. Un succès défensif qu’ils doivent en grande partie à Gianluigi Buffon, leur gardien de but.

Comme le bon vin, le portier continue de se bonifier avec l’âge, il totalise 46 clean sheets dans cette compétition. Seuls Petr Cech, Van der Sar et Casillas en comptent plus avec respectivement 47, 50, 54 clean sheets.