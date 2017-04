Luis Enrique n’a pas caché sa tristesse.

Ça ne sent pas très bon pour Barcelone en cette fin de saison...

Grâce à un match nul 0-0 face à un ogre ces dix dernières années dans cette compétition, la Juventus Turin s’est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Après la claque à l’aller, les barcelonais n’ont pas réussi à inverser la tendance. Lors de la conférence de presse d’après match, Luis Enrique le coach barcelonais, affichait un bien triste visage…

« Nous achevons ce match avec tristesse, mais j'ai très peu de reproches à faire. Nous avons essayé jusqu'au bout, en nous battant sur chaque occasion de but, mais le ballon n'a pas voulu entrer. Je reste sur ma faim de n'avoir pas gagné ce match. Nous avons essayé de toutes nos forces, mais nous n'avons pas trouvé le chemin des filets. C'était difficile d'être sereins et lucides. Nous avons beaucoup frappé au but, mais avec une seule frappe cadrée.

L'attitude a été bonne et l'envie aussi. C'est dommage. Nous avons fait une très mauvaise première période à Turin et cela nous a coûté très cher. Je me souviendrai longtemps de cette première période au Juventus Stadium. Nous gardons l'opportunité de revenir dans la course pour le titre en Liga. Je suis heureux de pouvoir travailler dans un club qui veut toujours tout gagner. Ce n'est pas une bonne soirée pour les supporters du Barça, mais nous nous battrons jusqu'au bout. »

