Keblack et Kalash Criminel en featuring ?

​Un featuring improbable, mais qui pourrait envoyer du très très lourd.

Deux stars montantes de la musique urbaine en photo sur Instagram, et c’est toute la toile qui s’enflamme ! D’un côté, Keblack, qui a l’air bien parti pour faire danser toute la France pendant un bout bon de temps. Il avait d’ailleurs atteint les 100 millions de vues sur un de ses titres, ‘’Bazardée’’, signe de sa grande popularité.

De l’autre, Kalash Criminel, un des rappeurs les plus énervés du rap game, l’albinos masqué qui terrorise les autres équipes avec ses clips et ses punchlines de fou. Le rappeur est en train d’acquérir une toute nouvelle notoriété, puisqu’il est validé par Dr.dre, et pourrait bientôt être en featuring avec un certain… Jul.

Les deux MCs ont posté une photo sur le compte Snapchat de Keblack. Une photo qui est certainement l’annonce d’un featuring entre les deux, sur le prochain projet de l’un ou de l’autre. Voilà un titre qui pourrait bien péter les charts… Qu’en pensez-vous ?