Quarteron bien plus rapide que Booba !

​On se doutait bien qu’il allait répondre…

Hier, Booba postait sur Instagram une vidéo de lui en train d’enchaîner les coups à une vitesse plutôt soutenue, lors d’un entraînement de boxe. Avec une petite légende un peu piquante, comme d’habitude.

Voyant cela, Patrice Quarteron, en grand compétiteur, a sûrement voulu lui montrer que c’était lui le boss du crochet et du direct en France. Il a donc organisé la riposte, toujours par vidéo interposée, et toujours sur Instagram.

On peut y voir le boxeur enchaîner les coups lui aussi, à une vitesse plutôt impressionnante quand on prend en compte son gabarit. Il est bien plus rapide de Booba, et n’hésite pas à l’interpeller, avec toujours la même finesse qui le caractérise, via une petite légende Instagram : « Maxi Blarff, mets l’ADSL ».

L’intention y est, mais on est en 2017 Patrice, plus personne ne parle d’ADSL… On dit « la fibre » maintenant.