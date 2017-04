Le festival Rock ''Riot Fest'' invite des légendes du rap !

La Line-up est des plus surprenantes.

Du 15 au 17 septembre prochain, le Douglas Park de Chicago accueillera le temps de trois jours les plus grands groupes de Rock tels que Nine Inch Nails, Queens of the stone age ou encore Jawbreaker pour les plus gros.

Un festival mondialement connu et basé principalement sur le Rock qui vient d'ajouter à la bonne surprise de tous de nouveaux noms totalement inattendus.

En effet, le "Riot Fest" accueillera des poids lourds du Hip-Hop devenus des légendes comme les guerriers du Wu-Tang Clan, le grand Action Bronson ou encore l'un des leaders de Chicago Vic Mensa.

On attend de découvrir les vidéos de ces performances avec impatience et vous ?