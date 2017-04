Kery James lance son site internet !

L'information sera différente à présent.

Ce monstre du rap français ne pèse jamais ses mots lorsqu'il s'agit de faire comprendre son mécontentement. Toujours très impliqué dans la société et ses problèmes, Kery est un artiste impliqué musicalement, mais pas seulement…

En effet, alors qu'il dénonce le manque d'impartialité et d'indépendance d'une partie des médias depuis de nombreuses années dans sa musique, qu'il met en évidence le rapport parfois sournois entre les médias et le pouvoir politique et tendancieux, entre les médias et le pouvoir financier, le rappeur a décidé de passer au niveau au-dessus.

Kery vient de dévoiler son propre média alternatif, indépendant et sérieux dans lequel l'information est traitée avec un point de vue différent, singulier et profond. Le site web intitulé "LeBanlieusard.fr" révèle sa volonté de parler au plus grand nombre, d'informer sans diviser sous la devise : "L'information par nous, pour tous !"