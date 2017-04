Fianso validé jusqu’en Angleterre !

Fianso bloque l’autoroute mais traverse les frontières !

Fianso est sur tous les terrains en ce moment. Dans les centres aérés, sur l’autoroute, en une de 20 Minutes, et même dans le JT de M6 ! On peut dire que le MC fait un carton plein depuis la sortie de ‘’Jesuispasséchezso’’, et qu’il est sur le point d’exploser les bacs avec la sortie de son prochain album, ‘’Bandit Saleté’’, prévue pour le 12 Mai prochain.

Si Sofiane est partout, il est surtout là où on ne l’attend pas, et c’est d’ailleurs ce qui fait le succès du personnage. Collé à la street, il parvient pourtant à nous étonner chaque fois qu’il sort un son ou un clip (et encore, on ne parle pas de ses freestyles par respect pour les autres MC…).

Un Fianso tellement passe-partout qu’il est écouté et validé jusqu’en Angleterre, comme le montre la vidéo ci-dessous, partagée par le rappeur sur son compte Twitter, qui montre que même de l’autre côté de la Manche, le rappeur a la cote ! Mais où s'arrêtera-t-il?