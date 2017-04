Chris Brown doit 30 000 euros en dehors du photographe agressé !

Alors, à qui les doit-il ?

Le 17 avril au soir, Chris Brown s'est rendu dans le club Aja Channelside à Tampa afin de chanter quelques titres à la surprise de tous. Malheureusement, le show ne s'est pas déroulé comme prévu vu que le chanteur s'est mis à cogner le photographe seulement cinq minutes après son arrivée.

Cependant, le passage éclair de l'artiste n'a pas du tout plus aux organisateurs vu que ces derniers ont payé Chris Brown trente mille euros pour une heure de présence. Lorsqu'on connait le personnage on se doute qu'il a déjà encaissé l'argent et qu'il aura du mal à la rendre, mais le night-club ne compte pas se laisser marcher dessus.

L'histoire est loin d'être fini, on attend de découvrir la réaction du photographe qui ne devrait pas tarder à réclamer également des sous à la star du RnB !