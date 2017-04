Cristiano Ronaldo fait une demande à son public !

Sera-t-il entendu ?

Hier soir, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois explosé un record. Le quadruple Ballon d’Or est devenu le premier joueur de l’histoire à passer la mythique barre des 100 buts et malgré toutes les critiques concernant l’arbitrage et ses deux buts accordés en position de hors, le portugais estime que la victoire est méritée et que son équipe a été meilleure.

« Nous savions que si nous ne jouions pas très bien, le Bayern pouvait marquer des buts sur n'importe quel terrain. Ils ont démontré être une excellente équipe, mais le Real reste le Real. En première période, nous aurions pu marquer un ou deux buts, en seconde aussi. Le Real est habitué à souffrir. Le Real a été meilleur, sans aucun doute. Marquer six buts au Bayern n'est pas facile et nous l'avons mérité. »

« Je demande simplement à ne pas être sifflé, parce que je donne toujours le maximum à chaque match et même si parfois je ne marque pas, j'essaie de travailler pour le Real Madrid. Je veux retenir les aspects positifs. L'équipe a bien joué et je suis évidemment heureux d'avoir marqué ces buts. »