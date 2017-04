Découvrez la lettre d’adieu de John Terry !

Quand même 22 ans de loyaux services pour le défenseur central.

Comme nous vous l’avions dit précédemment, John Terry, d’un commun accord avec Chelsea, a annoncé son départ du club à la fin de la saison. Le défenseur central anglais de 36 ans n’a connu qu’un seul club tout au long de sa carrière et devrait communiquer dans les semaines à venir, quelle tunique il portera l’année prochaine.

Nous vous proposons de découvrir sa touchante lettre d’adieu aux fans des Blues.

« C'est avec une émotion écrasante qu'au début de la semaine, le club et moi avons annoncé que ce sera ma dernière saison en tant que joueur de Chelsea. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie pour moi et pour ma famille, mais j'ai toujours envisagé de partir dans les bonnes conditions, dans le bon sens et au bon moment - et c'est maintenant. Je sens que je peux toujours jouer au football régulièrement, mais comprends que les opportunités ici à Chelsea seront limitées, il est donc temps de relever un nouveau défi.

Depuis 22 ans ce club a été ma vie, il m'a donné l'occasion de me battre contre les meilleures équipes, de battre record sur record, de gagner trophée après trophée, et plus nous en gagnions, plus cela me donnait envie de travailler dur et de me donner pour l'équipe. Avec cette obsession, j'ai réussi à devenir le capitaine avec le plus de succès de Chelsea et je suis fier d'être mentionné et comparé à Ron Harris, Peter Bonetti, Frank Lampard, John Hollins et d'autres joueurs ayant marqué l'histoire du club. Je n'arriverai jamais à mettre des mots sur l'amour que j'ai pour les fans. Le soutien que vous m'avez accordé a toujours été phénoménal. Vous avez été l'instrument de mon succès et avez poussé moi et mon équipe à remporter autant de trophées. »

Quel club pour John Terry ?