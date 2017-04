Lil Uzi Vert veut Marylin Manson autour de son cou !

​Un véritable fanatique…

Une groupie qui cambriole Drake, un autographe de Nekfeu sur un paquet de filtres revendu 150 euros : les exemples des moments où la passion de la musique fait dérailler les gens ne manquent pas. En voici encore un, pas aussi dramatique, mais beaucoup plus cher.

Lil Uzi Vert est fan depuis très longtemps du chanteur de rock / métal Marylin Manson. Et pour montrer à tout le monde qu’il aime vraiment beaucoup ce chanteur, Lil Uzi s’est offert un petit caprice de star, pour la modique somme de… 100 000 $ !

Tout ça pour s’acheter une chaîne chez Ben Baller à l’effigie de Marilyn Manson, composée de diamants noirs et blancs de 55 carats. La forme d ela chaîne est inspirée d'une couverture de magazine où MM apparaissait avec les oreilles de Mickey et son sourire démoniaque. Du grand n’importe quoi, mais une idée qui est plutôt originale pour une fois, non ?