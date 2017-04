Nabilla à Coachella, mais pas PNL...

Un coup de couteau sous cocaïne vaut mieux qu'un casier pour recèle de stupéfiants !

La logique américaine est tout de même étrange… Après l'annonce du plus gros groupe de rap français du moment à Coachella, nous étions nombreux à vouloir découvrir la performance de nos frenchies dans ce festival mondialement connu et composé des plus grands.

Une joie qui s'est vite estompée après une annonce de PNL des plus étranges. On ne vous apprend rien, mais comme vous avez pu le voir ou plutôt le lire, Ademo s'est fait interdire l'accès aux USA suite à un casier judiciaire certainement un peu trop complet.

Une nouvelle qui n'a pas ravi les fans et qui nous choque davantage lorsqu'on apprend que Nabilla, quant à elle, a été accepté dans le pays.

En effet, la star de réalité a dévoilé des photos sur son compte Instagram où elle s'affiche au festival pour son plus grand plaisir. Des clichés en compagnie du top model de Victoria's Secret ou encore avec son compagnon Thomas Vergara qui prouvent que la jeune femme n'a pas eu de mal à rentrer aux États-Unis.

Mais pourquoi aurait-elle eu du mal à mettre les pieds sur le sol américain à l'instar de PNL ? Si l'un des deux frères s'est fait refuser l'entrée pour des affaires de drogue, Nabilla aurait dû recevoir le même traitement sachant qu'elle a quand même perforé le corps de son compagnon à coup de couteau et sous cocaïne avant d'être envoyée en prison pendant un certain temps.

Pour conclure, pourquoi Nabilla a-t-elle pu se rendre au festival afin de se montrer, de danser et de passer du bon temps sans aucun projet artistique prévu pour l'évènement ? Alors qu'Ademo, dont on peut clairement lire PNL sur la line up du festival, est toujours en train d'espérer un visa... La question peut se poser, on attend vos avis !