Carlo Ancelotti est très déçu de l’arbitrage !

Il faut avouer que l'arbitre a changé la physionomie du match...

En décrochant les prolongations, Carlo Ancelotti et ses hommes avaient fait le plus difficile, mais les bavarois ont dû faire face à de litigieuses décisions face à l’arbitrage. Carlo Ancelotti estime que l’arbitre a handicapé son équipe…

« Nous avons très bien joué et on méritait mieux. Vous savez, gagner à Madrid a l'issue du temps réglementaire, ce n'est pas quelque chose de facile. Après, les décisions arbitrales nous ont pénalisés. Entre les deux buts hors-jeu de Cristiano et le deuxième avertissement à Vidal, je ne peux pas être content. »

« En quart de finale de Ligue des champions, on doit avoir un arbitre de meilleure qualité. Là, il y a eu trop d'erreurs. Je ne dis pas qu'avec un autre arbitre, on se serait qualifié, je dis juste qu'il y a eu trop d'erreurs. Point. Est-ce que j'ai parlé à l'arbitre ? Non ! Je lui ai juste dit : ‘Good job’. »