Lewandowski, pas content de l’arbitrage !

Les erreurs sont impardonnables à ce niveau...

Robert Lewandowski et sa bande se sont finalement inclinés durant les prolongations, hier soir, en infériorité numérique face à un Real Madrid bien aidé par l’arbitrage. L’exclusion du chilien Arturo Vidal a condamné le sort des Bavarois dans la compétition et l’arbitre était au centre de la polémique.

L’attaquant polonais affichait un visage mécontent après le match.

« Dans le match de ce soir, je pense que nous aurions pu gagner et nous qualifier pour le prochain tour mais l'arbitre a commis une série d'erreurs. Je pense que c'était impossible de jouer le Real Madrid avec seulement dix joueurs. Cela ne méritait pas un carton rouge, et leurs buts ont été hors-jeu pour au moins l'un d'entre eux, peut-être même deux. Aussi, quand j'étais en duel avec le gardien, je n'étais pas hors-jeu. C'était très difficile de jouer le Real Madrid à Santiago Bernabeu si tu as une situation comme aujourd'hui. »

« Oui c'est frustrant parce que quand vous savez que vous êtes si proche de jouer la demi-finale, mais ce n'est pas vous qui faites la décision sur le terrain. Après une décision contestable ils ont marqué un but et l'autre était hors-jeu. C'est vraiment difficile parce que vous pouvez vous battre bien pendant le match et bien jouer mais parfois il est impossible de gagner ou de se qualifier. Bien sûr, après 90 minutes nous avons gagné le match 2-1 et nous avions de bonnes chances mais à 10 pendant 30 minutes c'est très difficile de jouer le Real Madrid et c'est pourquoi ils sont en demi-finales. Cristiano Ronaldo est un joueur fantastique, bien sûr. Nous le savons. Mais ce n'est peut-être pas un attaquant comme moi. »