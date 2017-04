Demi portion fait ''Un long voyage'' !

Découvre le dernier clip de Demi Portion : Un long voyage, extrait de "2 Chez Moi" disponible depuis le 20 janvier dernier.

Paru le 20 janvier dernier, son album "2 Chez Moi" a connu un certain succès l'amenant à remplir la salle de La Cigale sans grande difficulté.

Cet artiste issu de Sète totalement indépendant depuis ses débuts est un homme à tout faire dans le monde de la musique. Auteur, compositeur, interprète et parfois réalisateur, Demi Portion souhaite dominer l'intégralité de sa musique et il a bien raison.

Aujourd'hui, ce jeune papa vient nous présenter le visuel de "Un long voyage" issu de son projet. Sur l'instrumental de Nab H 24, Demi Portion lâche un texte réaliste d'un flow joyeux et sympathique. Réalisé par ses soins, on découvre l'artiste simple et détendu se baladant sur le port ou encore dansant sur la pelouse entouré de ses amis.

En attendant son nouveau projet "Oneshot" annoncé sur son Facebook la semaine dernière, on vous laisse découvrir ce clip.