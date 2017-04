Booba prêt pour le fight !

Booba est aussi un adepte du ISSHH ISSHH !

On l’avait oublié avec toutes les gamineries qu’il poste sur Instagram et autres réseaux sociaux, mais Booba est aussi capable d’envoyer du lourd très sérieusement, quand il veut. La preuve avec son entraînement de boxe, qui a l’air plutôt intensif, avec son coach, dansla dernière vidéo que le DUC a posté sur son compte Insta.

On peut y voir le rappeur chef du 92i enchaîner patates et esquives à un rythme plutôt soutenu. Avec toujours la petite légende qui fait rire : ‘’Parce qu’être père, c’est aussi niquer des mères’’. On ne sait pas à qui le message est destiné, ni pourquoi Booba s’entraîne ainsi à la boxe. Mais une chose est sûre, Patrice Quarteron tombera sur un client si un jour ils se battent…