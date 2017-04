Djadja et Dinaz déjà récompensés !

​Djadja et Dinaz sont deux potes en or !

On vous annonçait il y a un mois le très bon démarrage de l’album ‘’Dans l’Arène’’ de Djadja et Dinaz, avec 21 000 exemplaires écoulés en une semaine. Les deux rappeurs du 77 sont désormais passés à la vitesse supérieure, puisqu’ils ont atteint le disque d’or et ses 50 000 ventes, le tout en moins d’un mois.

Une belle performance, pour les deux potes qui avaient effectué une percée express dans le rap game français l’année dernière. C’est donc la confirmation pour les deux meldois (le nom des habitants de Meaux, pour de vrai), qui vont pouvoir aborder la suite sereinement.

Félicitations à Djadja et Dinaz !